    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğunun qarşısındakı silahlı insidentlə bağlı 10 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 08 aprel, 2026
    • 11:30
    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğunun qarşısındakı silahlı insidentlə bağlı 10 nəfər saxlanılıb

    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğunun qarşısında baş verən silahlı insidentlə bağlı 10 nəfər saxlanılıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstanbul Şəhər Prokurorluğu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, istintaq çərçivəsində aprelin 8-də İstanbul və Kocaelidə əməliyyat keçirilib, nəticədə 5 şübhəli saxlanılıb.

    Ötən gün də silahlı insidenti törədənlərdən ikisi daxil olmaqla ümumilikdə 5 nəfər saxlanılmışdı. Bununla da saxlanılan şəxslərin sayı 10-a çatıb.

    Hazırda 8 şübhəlinin İstanbul Şəhər Polis İdarəsində istintaqı aparılır, 2 nəfərin də xəstəxanada müalicəsi davam etdirilir.

    Qeyd edək ki, aprelin 7-də İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğunun qarşısında atışma baş verib, nəticədə bir şübhəli öldürülüb, ikisi yaralı halda ələ keçirilib. Həmçinin 2 polis əməkdaşı da silahlı insident zamanı xəsarət alıb.

    Число задержанных в связи с вооруженным инцидентом у Генконсульства Израиля в Стамбуле достигло 10

    Son xəbərlər

    12:18

    Azərbaycanın iştirakı ilə "Turkish Digital Leaders Summit"də kibertəhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq

    Digər ölkələr
    12:17

    Ceyhun Bayramov Bakıda qazaxıstanlı həmkarı ilə təkbətək görüş keçirir - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:15

    İrakli Kobaxidze: "Gürcüstan dəmir yollarının ötürücülük qabiliyyəti iki dəfə artırılacaq"

    İnfrastruktur
    12:06

    Zoltan Kovaç: Macarıstan "qızıl karvan"ı işi üzrə yeni təfərrüatları açıqlayıb

    Digər ölkələr
    12:05

    İşlədiyi evdən 30 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:04

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Afrika Şəhərsalma Forumunda iştirak edir

    İnfrastruktur
    12:03

    Qazaxıstan nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanını və Zəfər parkını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    11:58
    Foto

    Süleyman Ələkbərov Qazaxıstanda bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    11:53
    Foto

    Bakıda xidmət obyektində qanunsuz saxlanılan vəhşi heyvanlar xilas edilib

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti