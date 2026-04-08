Число задержанных в связи с вооруженным инцидентом у Генконсульства Израиля в Стамбуле достигло 10

Число задержанных в связи с вооруженным инцидентом, произошедшим накануне у Генерального консульства Израиля в Стамбуле, увеличилось до 10 человек.

Как передает "Report", об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на правоохранительные органы Стамбула.

Согласно информации, двое задержанных продолжают лечение в больнице. Помио них были задержаны еще три человека, предположительно связанные с нападавшими.

После показаний первых пяти человек, взятых под стражу, и дальнейших действий полиции, были задержаны еще пять подозреваемых, связанных с нападением.

"Таким образом, общее число задержанных в связи с инцидентом возросло до 10 человек. Среди них есть несколько человек из Измита", - говорится в сообщении.

Отметим, что 7 апреля у Генерального консульства Израиля в Стамбуле произошла перестрелка, в результате которой один подозреваемый был убит, двое получили ранения и были задержаны в раненом состоянии. Также 2 сотрудника полиции получили ранения в ходе вооруженного инцидента.