Число задержанных в связи с вооруженным инцидентом у Генконсульства Израиля в Стамбуле достигло 10

    Число задержанных в связи с вооруженным инцидентом, произошедшим накануне у Генерального консульства Израиля в Стамбуле, увеличилось до 10 человек.

    Как передает "Report", об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на правоохранительные органы Стамбула.

    Согласно информации, двое задержанных продолжают лечение в больнице. Помио них были задержаны еще три человека, предположительно связанные с нападавшими.

    После показаний первых пяти человек, взятых под стражу, и дальнейших действий полиции, были задержаны еще пять подозреваемых, связанных с нападением.

    "Таким образом, общее число задержанных в связи с инцидентом возросло до 10 человек. Среди них есть несколько человек из Измита", - говорится в сообщении.

    Отметим, что 7 апреля у Генерального консульства Израиля в Стамбуле произошла перестрелка, в результате которой один подозреваемый был убит, двое получили ранения и были задержаны в раненом состоянии. Также 2 сотрудника полиции получили ранения в ходе вооруженного инцидента.

    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğunun qarşısındakı silahlı insidentlə bağlı 10 nəfər saxlanılıb

