İŞİD-in qırmızı bülletenlə axtarılan üzvü Türkiyədə saxlanılıb

    Region
    • 09 sentyabr, 2025
    • 18:25
    İŞİD terror təşkilatının qırmızı bülletenlə axtarılan üzvü Türkiyənin Çorum şəhərində saxlanılıb. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb. 

    O, yaşadığı ünvana təşkil edilən əməliyyat nəticəsində ələ keçirilib. 

    Evdə aparılan axtarış zamanı müxtəlif rəqəmsal materiallar və sənədlər ələ keçirilib.

    Terrorçunun adı açıqlanmasa da, onun xarici əsilli olduğu qeyd edilib.

    İŞİD terror təşkilatı qırmızı bülleten Türkiyə

