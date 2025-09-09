İŞİD-in qırmızı bülletenlə axtarılan üzvü Türkiyədə saxlanılıb
İŞİD terror təşkilatının qırmızı bülletenlə axtarılan üzvü Türkiyənin Çorum şəhərində saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
O, yaşadığı ünvana təşkil edilən əməliyyat nəticəsində ələ keçirilib.
Evdə aparılan axtarış zamanı müxtəlif rəqəmsal materiallar və sənədlər ələ keçirilib.
Terrorçunun adı açıqlanmasa da, onun xarici əsilli olduğu qeyd edilib.
