İranın Qaradağ mahalında üç gündür meşə yanır
Region
- 25 noyabr, 2025
- 10:09
İranın Şərqi Azərbaycan Əyalətinin Qaradağ mahalında (farslaşdıraraq Arasbaran deyirlər) Dismar meşəsi üç gündür yanır.
"Report" İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şərqi Azərbaycan vilayətinin Böhran İdarəetmə İdarəsinin baş direktoru Məcid Fərşi bildirib.
Onun sözlərinə görə, əyalətin Ətraf Mühitin Mühafizəsi İdarəsindən yeddi qrup, həmçinin yerli sakinlər, İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası (Sepah), Qızıl Aypara Cəmiyyətinin xilasediciləri, Xudafərin və Culfa şəhərlərinin hakimiyyət nümayəndələri hadisə yerində olublar.
Bildirilib ki, yanğın nəticəsində yüz hektar meşə örtüyü yanıb.
Yerli sakinlər hakimiyyətin yanğına gec müdaxilə etdiyini vurğulayıblar. Yanğın hələ söndürülməyib.
