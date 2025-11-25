İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    İranın Qaradağ mahalında üç gündür meşə yanır

    Region
    • 25 noyabr, 2025
    • 10:09
    İranın Qaradağ mahalında üç gündür meşə yanır

    İranın Şərqi Azərbaycan Əyalətinin Qaradağ mahalında (farslaşdıraraq Arasbaran deyirlər) Dismar meşəsi üç gündür yanır.

    "Report" İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şərqi Azərbaycan vilayətinin Böhran İdarəetmə İdarəsinin baş direktoru Məcid Fərşi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əyalətin Ətraf Mühitin Mühafizəsi İdarəsindən yeddi qrup, həmçinin yerli sakinlər, İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası (Sepah), Qızıl Aypara Cəmiyyətinin xilasediciləri, Xudafərin və Culfa şəhərlərinin hakimiyyət nümayəndələri hadisə yerində olublar.

    Bildirilib ki, yanğın nəticəsində yüz hektar meşə örtüyü yanıb.

    Yerli sakinlər hakimiyyətin yanğına gec müdaxilə etdiyini vurğulayıblar. Yanğın hələ söndürülməyib.

    İran Şərqi Azərbaycan Qaradağ

    Son xəbərlər

    10:43

    Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:42

    Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilib

    Daxili siyasət
    10:39

    Kaliakparov: Qazaxıstan ilin sonuna qədər AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı araşdırmanı təqdim edəcək

    Region
    10:37

    "Neokart" sahibləri "Black Friday"də 5% keşbek qazanacaq!

    Biznes
    10:36
    Foto

    Naxçıvanda əkinlərin bəyan olunması üçün fermerlərə səyyar xidmət göstərilir

    ASK
    10:35

    Babək Hüseynov: "Xəzərdəki yataqların məhsuldarlığını saxlamaq üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var"

    Energetika
    10:31

    Azərbaycanlı futbolçu yenidən Qırğızıstan çempionatına qayıtmaq istəyir

    Futbol
    10:20
    Foto

    Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürüb

    Energetika
    10:10

    Azərbaycanın UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilməsi diplomatiyanın daha bir uğurudur - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti