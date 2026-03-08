İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İranda neft anbarına zərbə endirilib, ölən və yaralananlar var

    Region
    • 08 mart, 2026
    • 15:20
    İranda neft anbarına zərbə endirilib, ölən və yaralananlar var

    İsrailin İranın Fərdis şəhərindəki neft anbarına hücumu zamanı 6 nəfər ölüb, 21 şəxs yaralanıb.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Əlborz qubernatorluğu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ABŞ və İsrail neft anbarına hücumları qırıcı təyyarələr vasitəsilə həyata keçirib. "Ölən və yaralananlar arasında yaxınlıqda yaşayan dinc sakinlər də var" , - məlumatda qeyd olunub.

    Əlavə edilib ki, qabaqlayıcı tədbirlər sayəsində yanacaq təchizatı şəbəkəsinin dayanıqlılığı qorunub.

    При атаке на нефтехранилище в Иране погибли шесть человек
    Six killed, 21 injured in attack on Iran oil depot, officials say

