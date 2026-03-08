При атаке на нефтехранилище в Иране погибли шесть человек
В регионе
- 08 марта, 2026
- 15:20
В результате израильского удара по нефтехранилищу в городе Фердис на севере Ирана погибли шесть человек, 21 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на администрацию провинции Альборз.
Согласно информации, США и Израиль осуществили удары по нефтехранилищу с помощью истребителей.
"Среди погибших и раненых есть также мирные жители, проживающие поблизости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что система энергоснабжения при этом не пострадала.
