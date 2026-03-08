Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    При атаке на нефтехранилище в Иране погибли шесть человек

    В регионе
    08 марта, 2026
    15:20
    При атаке на нефтехранилище в Иране погибли шесть человек

    В результате израильского удара по нефтехранилищу в городе Фердис на севере Ирана погибли шесть человек, 21 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на администрацию провинции Альборз.

    Согласно информации, США и Израиль осуществили удары по нефтехранилищу с помощью истребителей.

    "Среди погибших и раненых есть также мирные жители, проживающие поблизости", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что система энергоснабжения при этом не пострадала.

