    İran XİN başçısının AEBA baş direktoru ilə görüşü başlayıb

    Region
    • 09 sentyabr, 2025
    • 17:24
    İran XİN başçısının AEBA baş direktoru ilə görüşü başlayıb

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Misirin paytaxtı Qahirədə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Qrossi ilə görüşü başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İRNA məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüşün yerli vaxtla səhər saatlarında keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq baş direktorun olduğu təyyarə reysinin gecikməsi səbəbindən tədbir beş saat sonra reallaşıb.

    Qeyd edək ki, Rafael Qrossiyə qarşı İranda bəzi qüvvələr arzuolunmaz açıqlamalar verib, hətta onun edam olunması da tələb olunub.

    Abbas Əraqçi sentyabrın 9-da Misirə səfər edib, oradan da Tunisə getməsi nəzərdə tutulub.

