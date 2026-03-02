İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 02 mart, 2026
    • 23:08
    İran İsrail və ABŞ-nin Natanzdakı nüvə obyektinə hücumunu beynəlxalq hüquqa zidd adlandırıb

    ABŞ və İsrailin Natanzdakı nüvə obyektinə hücumu beynəlxalq hüquqa ziddir.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu, İranın Atom Enerjisi Təşkilatının (İAET) rəhbəri Məhəmməd İslaminin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə (BAEA) ünvanladığı məktubda qeyd olunub.

    Qurum rəhbəri BAEA-nı fəaliyyətsizlikdə ittiham edib: "Agentliyin ən qısa zamanda bu fəaliyyətsizliyinə son qoyması və beynəlxalq qaydalara zidd olan bu hərəkətləri pisləyərək nizamnamə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməsi zəruridir".

    Qeyd edək ki, ABŞ və İsrail martın 1-də İran ərazisində bir neçə nüvə obyektinə hücum edib, xüsusilə Natanzdakı müəssisəyə zərər dəyib.

    Natanz Nüvə obyekti Məhəmməd İslami AEBA İrana hərbi zərbələr

