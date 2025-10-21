İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    İrakli Kobaxidze: Aİ-nin Gürcüstana münasibətinin dəyişəcəyinə ümid edirik

    Region
    • 21 oktyabr, 2025
    • 15:39
    İrakli Kobaxidze: Aİ-nin Gürcüstana münasibətinin dəyişəcəyinə ümid edirik
    İrakli Kobaxidze

    Gürcüstan hökuməti Avropa İttifaqının (Aİ) ölkəyə münasibətinin dəyişəcəyinə ümid edir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Avropa Komissiyasının qrant siyasəti ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib.

    O, Aİ-nin Gürcüstanla bağlı siyasətinə yenidən baxılacağını və qurumun son nəticədə gürcü xalqına qarşı düzgün siyasətlə razılaşacağını söyləyib.

    Baş nazir vurğulayıb ki, bəzi qüvvələr Gürcüstanda sabitliyi pozmaq cəhdlərində birbaşa iştirak edirlər: "Biz görürük ki, müəyyən şəxslər və qüvvələr Gürcüstanda inqilab təşkil etməyə cəhd göstərirlər. Bu, Avropa İttifaqının obyektiv maraqlarına xidmət etməyən siyasətdir".

    İ.Kobaxidze qeyd edib ki, Gürcüstan hökuməti ölkənin suverenliyini və milli maraqlarını qorumaqda qətiyyətlidir və tərəfdaşlarla münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və bərabərlik prinsiplərinə əsaslanmaqda israrlıdır.

    İrakli Kobaxidze Gürcüstan Avropa İttifaqı

    Son xəbərlər

    16:52

    Azərbaycanın dördqat dünya çempionu olan güləşçisi karyerasını başa vurub

    Fərdi
    16:51

    IMF Bakı və İrəvan arasında sülh sazişində CCA regionunda iqtisadi əməkdaşlıq üçün potensial görür

    Biznes
    16:48

    Azərbaycanın aqrar sektorunda BOT modelinin tətbiqi 8 milyon manata başa gələcək

    İnfrastruktur
    16:47

    "Atletik"in baş məşqçisi: "Qarabağ" çox yaxşı komandadır"

    Futbol
    16:46
    Video

    "Haber Global" İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı material hazırlayıb

    Region
    16:44

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri növbəti il Dünya Seriyasında bütün çəki dərəcələrində çıxış edəcək

    Fərdi
    16:42

    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri "Alem.ai" Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar

    Xarici siyasət
    16:42

    Sabunçuda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    16:41

    Bakı, Sumqayıt və Gəncə Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək - ƏLAVƏ OLUNUB

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti