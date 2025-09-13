İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Hakan Fidan sabah Dohaya gedəcək

    Region
    • 13 sentyabr, 2025
    • 15:25
    Hakan Fidan sabah Dohaya gedəcək

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və Ərəb Liqasının (ƏL) Fövqəladə Zirvə görüşünə hazırlıq çərçivəsində sentyabrın 14-də Dohada keçiriləcək Xarici İşlər Nazirləri toplantısında iştirak edəcək.

    Türkiyə XİN-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, İƏT və ƏL-in Fövqəladə Zirvə toplantısına təqdim olunacaq qətnamə layihəsi xarici işlər nazirlərinin hazırlıq görüşündə müzakirə olunacaq. 

    Qeyd edək ki, dövlət başçıları səviyyəsində sentyabrın 15-də keçiriləcək zirvə görüşü sentyabrın 9-da İsrailin Dohaya hücumundan sonra Qətərin dəvəti, İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının hazırkı sədri Türkiyənin dəstəyi ilə baş tutacaq. 

    Bu tədbir İsrailin 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən etibarən Qəzzaya etdiyi hücumların ardınca keçirilməyə başlayan və daha sonra Livan, Suriya, Yəmən və İran kimi regional ölkələrə hücumları əhatə edəcək şəkildə genişlənən İƏT-AL Fövqəladə Birgə Zirvə toplantılarının üçüncüsü olacaq.

    Hakan Fidan Qətər İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ərəb Liqası
    Hakan Fidan to attend OIC-Arab League FM meeting in Doha on September 14

