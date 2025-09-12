İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Hakan Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ən qısa müddətdə bitməsi üçün daha çox səy göstərilməlidir

    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 23:05
    Hakan Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ən qısa müddətdə bitməsi üçün daha çox səy göstərilməlidir

    Rusiya- Ukrayna müharibəsinin ən qısa müddətdə bitməsi üçün daha çox səy göstərilməlidir.

    "Report" "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İtaliyanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Antonio Tajani ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

    O bildirib ki, savaş həm regional, həm də qlobal təhlükəsizliyə təhdid yaradır: "Bununla bağlı olaraq NATO-ya üzv ölkələr üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirir və müzakirələr aparır. Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh və atəşkəslə bağlı müzakirələr davam etməlidir".

    Nazirin sözlərinə görə, rəsmi Ankara bundan sonra müharibənin bitməsi üçün təşəbbüslərini davam etdirəcək.

    H.Fidan, həmçinin Rusiyanın Polşanın hava sahəsini pozması kimi halların bir daha təkrarlanmayacağına ümid etdiyini diqqətə çatdırıb.

    Hakan Fidan Rusiya Ukrayna

    Son xəbərlər

    23:13

    Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    23:05

    Hakan Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ən qısa müddətdə bitməsi üçün daha çox səy göstərilməlidir

    Region
    23:02

    Salyanda 62 yaşlı kişi böyürtkən yığarkən ağır xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:43
    Foto

    Nazir idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb

    Fərdi
    22:40
    Video

    Gənclər şəhərciyində evdə yanğın olub, 15 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:37

    Rubio Qəzzada HƏMAS girovlarının ailələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    22:14

    Meksika prezidenti narkobaronların həbsində MKİ-nin iştirakını inkar edib

    Digər ölkələr
    22:06

    KİV: Almaniya Polşa sərhədinə qırıcı təyyarələr göndərəcək

    Digər ölkələr
    21:51

    "Qarabağ" "Zirə" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti