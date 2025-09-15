İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Gürcüstanın Baş naziri: Siyasi motivli cinayətlərə qarşı sərt tədbirlər görüləcək

    Region
    • 15 sentyabr, 2025
    • 20:16
    Gürcüstanın Baş naziri: Siyasi motivli cinayətlərə qarşı sərt tədbirlər görüləcək

    Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze müxalifət lideri Levan Xabeişviliyə qarşı irəli sürülən ittihamlarla bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hökumət başçısı bildirib ki, Gürcüstanda "dövlət çevrilişinin" sülh yolu ilə və ya qeyri-sülh yolu ilə baş verməsi kimi anlayış yoxdur:

    "Dövlət çevrilişi anlayışı sülh yolu ilə və ya qeyri-sülh yolu ilə deyil. Hazırda iki istiqamət üzrə cinayət işi açılıb – həm çevrilişə cəhd, həm də rüşvət vədi ilə bağlı. Qalanı, təbii ki, məhkəmənin işidir," – Kobaxidze qeyd edib.

    Baş nazir Xabeişvili ilə bağlı bəzi detalları da açıqlayıb:

    "Mən çox yaxşı bilirəm ki, Xabeişviliyə "Anita" ləqəbini kim verib və kim ona əvvəl 3 min, sonra isə 5 min lari ödəyib."

    Kobaxidze əlavə edib ki, gələcəkdə də siyasi motivli cinayətlərə qarşı qanun daha sərt tətbiq olunacaq:

    "Korrupsiya, narkotik, təşkilatlanmış cinayətkarlığa qarşı necə sərt addımlar atmışıqsa, siyasi motivli cinayətlərdə də eyni olacaq. Bu, narkomanlara, təşkilatlanmış cinayətkarlara sərf etmir, amma cəmiyyət üçün vacibdir".

    İrakli Kobaxidze Gürcüstan
    Премьер Грузии: Будут приняты жесткие меры против политически мотивированных преступлений

    Son xəbərlər

    21:35

    Britaniya gələn ildən israilli tələbələri Kral Kollecinə qəbul etməyəcək

    Digər ölkələr
    21:35

    Yermak: Daha 16 uşaq Ukraynanın nəzarətində olan əraziyə qaytarılıb

    Digər ölkələr
    21:29
    Foto

    Naxçıvanda azad iqtisadi zonanın yaradılması istiqamətində tədbirlər görülür

    ASK
    21:23

    Ceyhun Bayramov Dohada özbək həmkarı ilə TDT-nin Zirvə Toplantısına hazırlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    21:20

    Maldiv adalarının BAEA-ya üzvlüyü təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    21:07

    Körfəz Əməkdaşlıq Şurası İsrailin Qətərə hücumu ilə bağlı bəyanat qəbul edib

    Digər ölkələr
    20:55

    Ceyhun Bayramov: Qətərə edilən son hava hücumu dərin narahatlıq doğurur

    Xarici siyasət
    20:54

    Macarıstan Çinin Atom Enerjisi Agentliyi ilə saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    20:51
    Foto

    Hərbi təhsil müəssisələrində "Bilik günü" və andiçmə mərasimləri keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti