Премьер Грузии: Будут приняты жесткие меры против политически мотивированных преступлений

Грузия предпримет жесткие меры против политически мотивированных преступлений.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя обвинения, выдвинутые против лидера оппозиции Левана Хабеишвили.

По его словам, в Грузии нет такого понятия, как "государственный переворот" мирным или немирным путем:

"Нет ни мирного, ни немирного свержения власти, возбуждено два дела - как по факту свержения власти, так и по факту обещания взятки. Остальное, конечно, дело суда", - отметил он.

Кобахидзе добавил, что так же, как было ужесточено действие закона в других сферах, будь то коррупция, организованная преступность или наркопреступность, будет строгий подход и к политически мотивированным преступлениям.