Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Премьер Грузии: Будут приняты жесткие меры против политически мотивированных преступлений

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 20:35
    Премьер Грузии: Будут приняты жесткие меры против политически мотивированных преступлений

    Грузия предпримет жесткие меры против политически мотивированных преступлений.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя обвинения, выдвинутые против лидера оппозиции Левана Хабеишвили.

     По его словам, в Грузии нет такого понятия, как "государственный переворот" мирным или немирным путем:

    "Нет ни мирного, ни немирного свержения власти, возбуждено два дела - как по факту свержения власти, так и по факту обещания взятки. Остальное, конечно, дело суда", - отметил он.

    Кобахидзе добавил, что так же, как было ужесточено действие закона в других сферах, будь то коррупция, организованная преступность или наркопреступность, будет строгий подход и к политически мотивированным преступлениям.

    Кобахидзе Грузия преступления
    Gürcüstanın Baş naziri: Siyasi motivli cinayətlərə qarşı sərt tədbirlər görüləcək

    Последние новости

    21:40
    Фото

    В Нахчыване принимаются меры по созданию свободной экономической зоны

    АПК
    21:32

    Глава МИД Азербайджана встретился в Дохе с узбекистанским коллегой

    Внешняя политика
    21:26

    Ермак: На подконтрольную Украине территорию возвращены еще 16 детей

    Другие страны
    21:23

    Британия запретила прием израильских студентов в Королевский колледж оборонных исследований

    Другие страны
    21:09
    Фото

    В военных учебных заведениях отмечен "День знаний" и проведены церемонии принесения присяги

    Армия
    21:00

    Джейхун Байрамов: Последний авиаудар по Катару вызывает глубокую обеспокоенность

    Внешняя политика
    20:56

    Генсек ООН встретится с президентом США в Нью-Йорке

    Другие страны
    20:43

    Мальдивы стали новым государством-членом МАГАТЭ

    Другие страны
    20:35

    Премьер Грузии: Будут приняты жесткие меры против политически мотивированных преступлений

    В регионе
    Лента новостей