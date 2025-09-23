İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri üçün 12 partiya, Tbilisi merliyinə isə 9 namizəd qeydə alınıb

    Region
    • 23 sentyabr, 2025
    • 11:31
    Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri üçün 12 partiya, Tbilisi merliyinə isə 9 namizəd qeydə alınıb

    Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) qarşıdan gələn bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı məlumat yayıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, qurumun açıqlamasına görə, 4 oktyabr 2025-ci ildə keçiriləcək seçkilərdə iştirak etmək üçün 12 siyasi partiya və partiya siyahısı qeydə alınıb.

    MSK-dan, həmçinin bildirib ki, Tbilisidə 9 merliyə namizəd qeydə alınıb. Ümumilikdə isə ölkənin digər bölgələrində 63 bələdiyyədə 112 bələdiyyə sədri (mer) namizədi qeydə alınıb. Bundan əlavə, təşəbbüs qrupları tərəfindən 32 majoritar namizəd təqdim olunub.

    Komissiyanın məlumatına əsasən, seçki prosesini daha şəffaf və əlçatan etmək üçün namizədlərin qeydə alınması prosedurları sadələşdirilib.

    Qeyd edək ki, seçkilər Sakrebulo (bələdiyyə şuraları), şəhər və icma merləri, həmçinin majoritar namizədlər üzrə keçiriləcək.

    Gürcüstan bələdiyyə seçkiləri Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası Tbilisi

    Son xəbərlər

    11:41

    "UK Export Finance" Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığı layihələrinə yönəldə biləcəyi vəsaiti açıqlayıb

    Maliyyə
    11:41

    Azərbaycan Avroviziyada iştirakdan imtina etməyib

    Digər
    11:41

    Bakıda Beynəlxalq Ağırlıqqaldırma Federasiyasının vebinarı təşkil olunub

    Fərdi
    11:40

    AİH rəsmisi: "Xarici sərmayələrin cəlbi əsas hədəfimizdir"

    Biznes
    11:32

    Azərbaycanın Uşaq Avroviziya 2025-də təmsilçisinin adı məlum olub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:31

    Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri üçün 12 partiya, Tbilisi merliyinə isə 9 namizəd qeydə alınıb

    Region
    11:29
    Foto
    Video

    Gəncənin daxili yollarının əsaslı təmiri işləri yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    11:27
    Foto

    İƏT-in Əmək Mərkəzinin iclası keçirilib

    Digər
    11:25

    Arif Əsədov: "Əfsanələr Kuboku"nda iştirakım digər azərbaycanlılar üçün də yol aça bilər"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti