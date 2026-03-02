İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Gürcüstan vətəndaşları üçün Yaxın Şərq ölkələrindən xüsusi reyslər təşkil ediləcək

    Region
    • 02 mart, 2026
    • 23:18
    Gürcüstan vətəndaşları üçün Yaxın Şərq ölkələrindən xüsusi reyslər təşkil ediləcək

    Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi Yaxın Şərqdə yaranmış vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, məlumatda bir sıra ölkələrin hava məkanının bağlanması səbəbindən səyahətlərdə fasilələr yarandığı diqqətə çatdırılıb.

    Bildirilib ki, müvafiq aviaşirkətlər tərəfindən vaxtında geri qayıtması təmin edilə bilməyən Gürcüstan vətəndaşları üçün hökumətin qərarı ilə xüsusi reyslər həyata keçiriləcək.

    Xüsusi uçuşlar Maskat–Tbilisi marşrutu üzrə 3 və 5 mart, Ər-Riyad–Tbilisi marşrutu üzrə isə 4 mart tarixində yerinə yetiriləcək.

    Gürcüstana qayıtmaq istəyən vətəndaşlara müvafiq səfirliklərlə əlaqə saxlamaq tövsiyə olunub.

    Gürcüstan XİN Yaxın Şərq

    Son xəbərlər

    00:22

    Ramin Məmmədov: Türkiyə və Azərbaycan dedikdə ağla ilk gələn "strateji güc" anlayışıdır

    Xarici siyasət
    00:15

    Melaniya Trampın sədrliyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb

    Digər ölkələr
    00:12

    İran ABŞ-nin Bəhreyn və İraqdakı bazalarına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    00:05
    Foto

    Son üç saatda İrandan Azərbaycana 50 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-6

    Xarici siyasət
    00:00

    Bu gün Novruzun ikinci - Od çərşənbəsidir

    Daxili siyasət
    23:51

    Küveytin hərbi qulluqçusu həlak olub

    Digər ölkələr
    23:38

    İran uzunmüddətli müdafiəyə hazır olduğunu bəyan edib

    Region
    23:30

    İran səmasında ABŞ və İsrailə məxsus daha yeddi PUA vurulub

    Region
    23:25

    Qazaxıstan XİN vətəndaşlarının təxliyəsində göstərdiyi köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti