İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Gürcüstan Prezidenti Ərdoğana başsağlığı verib

    Region
    • 11 noyabr, 2025
    • 21:45
    Gürcüstan Prezidenti Ərdoğana başsağlığı verib

    Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili təyyarə qəzası ilə bağlı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Mixail Kavelaşvili "X" hesabında paylaşım edib.

    O, dəhşətli faciənin Gürcüstana böyük kədər gətirdiyini bildirib: "Bu ağrılı və çətin anlarda Türkiyə xalqı ilə sarsılmaz həmrəyliyimizi ifadə edirik".

    Türkiyə Gürcüstan Təyyarə qəzası

    Son xəbərlər

    21:55

    Mədəniyyət Nazirliyi bəzi media resurslarında yayılan saxta məlumatlara aydınlıq gətirib

    Mədəniyyət siyasəti
    21:50

    Müdafiə naziri: Pakistan terrorizmə qarşı müharibə vəziyyətindədir

    Digər ölkələr
    21:45

    Gürcüstan Prezidenti Ərdoğana başsağlığı verib

    Region
    21:32

    TDT: Təyyarə qəzasında xilas edilənlərlə bağlı xəbəri səbirsizliklə gözləyirik

    Region
    21:26

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Təyyarənin qəza səbəbi qalıqların ətraflı araşdırılmasından sonra müəyyən ediləcək - Yenilənib

    Region
    21:11

    ABŞ səfiri: Türkiyə ilə həmrəyik

    Region
    20:52

    KİV: Taliban Pakistandakı terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb

    Digər ölkələr
    20:33

    Türkiyə XİN: Terrorla mübarizədə Pakistanla həmrəyik

    Region
    20:28

    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti