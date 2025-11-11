Gürcüstan Prezidenti Ərdoğana başsağlığı verib
Region
- 11 noyabr, 2025
- 21:45
Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili təyyarə qəzası ilə bağlı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Mixail Kavelaşvili "X" hesabında paylaşım edib.
O, dəhşətli faciənin Gürcüstana böyük kədər gətirdiyini bildirib: "Bu ağrılı və çətin anlarda Türkiyə xalqı ilə sarsılmaz həmrəyliyimizi ifadə edirik".
