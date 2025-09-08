Gürcüstan Milli Statistika Xidməti: Birbaşa xarici investisiyalar 12% azalıb
- 08 sentyabr, 2025
- 13:12
Gürcüstan Milli Statistika Xidmətinin (Geostat) məlumatlarına görə, 2025-ci ilin ikinci rübündə ölkəyə birbaşa xarici investisiyaların həcmi 580,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,0% azdır.
"Report"un Gürcüstan bürosu Geostat-a istinadən xəbər verir ki, azalma əsasən təkrar investisiya və borc öhdəliklərinin azalması ilə bağlıdır.
Hesabata görə, investisiyaların 21,3%-i nizamnamə kapitalı (123,6 milyon dollar), 80,4%-i isə yenidən investisiya qoyuluşu (466,6 milyon dollar) hesabına formalaşıb. Ən böyük investor ölkələri arasında Böyük Britaniya 242,7 milyon dollarla (41,8%), Türkiyə 54,0 milyon dollarla (9,3%) və Çexiya 863 milyon dollarla üçüncü yerdədir. Bu üç ölkənin payı ümumi birbaşa xarici investisiyaların 57,7%-ni təşkil edir.
İqtisadi sektorlar üzrə investisiyaların bölgüsü isə belədir:
- Maliyyə və sığorta fəaliyyəti: 327,2 milyon dollar (56,4%),
- Daşınmaz əmlak sektoru: 66,4 milyon dollar (11,4%),
- Enerji sektoru: 54,4 milyon dollar (9,4%).