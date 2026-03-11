İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Gia Volski: Gürcüstan ərazisi sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə olunmayacaq

    Region
    • 11 mart, 2026
    • 18:31
    Gia Volski: Gürcüstan ərazisi sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə olunmayacaq

    Gürcüstan ərazisi sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə olunmayacaq

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bunu ölkə parlamentinin birinci vitse-spikeri Gia Volski bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Gürcüstan öz ərazisinin Rusiya, İran və ya sanksiya altında olan hər hansı şirkətin sanksiyalardan yayınmasına kömək etmək üçün istifadə olunmayacağına dair öhdəlik götürüb və bu öhdəlik yerinə yetirilir.

    Birinci vitse-spiker qeyd edib ki, ölkə bu öhdəlikləri artıq uzun müddətdir, üzərinə götürüb.

    Volskinin sözlərinə görə, Kulevi neft terminalının sanksiyaya salınması məsələsi daha çox siyasi kontekstdə gündəmə gətirilmişdi.

    O, həmçinin iddia edib ki, müəyyən qruplar Gürcüstana qarşı sanksiyaların tətbiqinə nail olmağa çalışır və ölkənin beynəlxalq münaqişələrə cəlb edilməsini istəyirlər. Kulevi terminalı ilə bağlı müzakirələr də bu cür kampaniyanın nümunələrindən biridir.

    Kulevi terminalı Gürcüstan parlamenti Gia Volski
    Gia Volski: Territory of Georgia won't be used to circumvent sanctions

    Son xəbərlər

    19:31
    Foto

    Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:27
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ ortaq investisiya modelinin formalaşdırılmasını planlaşdırır

    Biznes
    19:25
    Video

    Rəhim Həsənov mübahisəli hakim qərarlarını şərh edib

    Futbol
    19:18
    Foto

    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna hazırlıq müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    19:12

    Omanın Salalah limanına zərbələr nəticəsində neft anbarları zədələnib

    Digər ölkələr
    19:11

    Paşinyan: Cənubi Qafqaz ölkələri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmalıdır

    Region
    19:10

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura start verilib

    Komanda
    19:09
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Yaşama Dəstək" Mərkəzində olublar

    Daxili siyasət
    19:04
    Foto

    Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı: Naxçıvana dron hücumu üzücüdür

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti