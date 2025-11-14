İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Region
    • 14 noyabr, 2025
    • 13:00
    Ermənistan və Gürcüstan readmissiya haqqında sazişi ratifikasiya edəcək

    Ermənistan və Gürcüstan readmissiya haqqında sazişi ratifikasiya edəcək.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Ermənistan hökuməti sənədin ratifikasiyasına razılıq verib.

    Bildirilib ki, saziş Ermənistan və ya Gürcüstan vətəndaşlarının digər ölkədə qeyri-qanuni şəkildə yerləşdikləri təqdirdə axtarışını və təhvil verilməsini, eləcə də iki ölkədən birində qanunu pozub digərində gizlənən üçüncü ölkə vətəndaşlarının və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin axtarışını və təhvil verilməsini həyata keçirməyə imkan verəcək.

    Армения и Грузия ратифицируют соглашение о взаимной выдаче находящихся в розыске
    Armenia and Georgia to ratify readmission agreement

