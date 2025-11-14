Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Армения и Грузия ратифицируют соглашение о взаимной выдаче находящихся в розыске

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 12:07
    Армения и Грузия ратифицируют соглашение о взаимной выдаче находящихся в розыске

    Армения и Грузия ратифицируют соглашение о реадмиссии (взаимной выдаче нелегально находящихся граждан и лиц, находящихся в розыске).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, правительство Армении дало согласие на ратификацию документа.

    В пояснительной записке МВД страны сообщается о том, что соглашение позволит осуществлять розыск и выдачу как граждан Армении или Грузии, находящихся в другой стране нелегально, так и граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые совершили правонарушение в одной из двух стран и скрываются в другой.

    Армения Грузия нелегалы розыск

