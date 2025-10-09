İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Ərdoğan Qəzza razılaşmasını alqışlayıb

    Region
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:53
    Ərdoğan Qəzza razılaşmasını alqışlayıb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Misirdə HƏMAS və İsrail nümayəndələri arasında aparılan danışıqlardan sonra Qəzzada atəşkəsin əldə olunmasından məmnun olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə lideri bu barədə"X" sosial media hesabında yazıb.

    "Şarm Əl-Şeyxdə keçirilən və Türkiyə olaraq bizim də töhfə verdiyimiz HƏMAS-İsrail danışıqlarının Qəzzada atəşkəslə nəticələnməsindən böyük məmnuniyyət duyuram", - o qeyd edib.

    R.T.Ərdoğan İsrail hökumətinin atəşkəsə təşviq edilməsində zəruri siyasi iradə göstərən ABŞ Prezidenti Donald Tramp başda olmaqla, razılaşmanın nail olunmasına dəstək verən Qətər və Misirə də təşəkkür edib:

    "Türkiyə olaraq razılaşmanın hər bəndinin yerinə yetirilməsini yaxından izləyəcək və prosesə töhfə verməyə davam edəcəyik".

    Türkiyə lideri Fələstində 1967-ci il sərhədləri əsasında, paytaxtı Şərqi Qüds olan, müstəqil, suveren və coğrafi bütövlüyə malik bir Fələstin dövlətinin qurulması uğrunda mübarizəni davam etdirəcəklərini də vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, İsrail və HƏMAS sülh planının birinci mərhələsinə dair razılaşma imzalayıb.

    Ərdoğan Qəzza Misir İsrail-HƏMAS münaqişəsi Qəzza razılaşması

    Son xəbərlər

    11:29

    Azərbaycanın TÜRKSOY-da yeni nümayəndəsi Baş katibə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:28

    AMB: Alt fintexlərin açıq bankçılığa inteqrasiyasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:25

    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Xarici siyasət
    11:25

    Rumınıiyalı sabiq nazir: Vaşinqton bəyannaməsi müasir dünya üçün nümunə, böyük münaqişənin sonudur

    Xarici siyasət
    11:23

    Ursula fon der Lyayen İsrail və HƏMAS-ın atəşkəs sazişi bağlamağa hazır olmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    11:23

    Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərir

    Maliyyə
    11:17

    Mərakeş təmsilçisi: İtkin düşmüş şəxslərin talelərini müəyyənləşdirmə prosesi kompleks yanaşma tələb edir

    Digər
    11:16

    Saməddin Əsədov: "Kiberinsidentlərlə bağlı məlumat mübadiləsi platformasına 30-dan çox dövlət qurumu qoşulub"

    İKT
    11:15

    Rusiya Xerson və Odessaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti