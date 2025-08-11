Ərdoğan: BMT-nin ciddi islahatlara ehtiyacı var

Haqqımızda

11 avqust 2025 18:53
BMT-nin ciddi islahatlara ehtiyacı var.

"Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT-nin təsis olnumasının 80-ci ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirə videomüraciətində deyib.

O bildirib ki, BMT-nin öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə davam etməsi üçün ciddi islahatlar labüddür: "Beynəlxalq sülhün, rifahın, qarşılıqlı etimadın və həmrəyliyin yenidən bərqərar olması üçün BMT-nin güclənməsinin vacibdir. BMT-nin beynəlxalq ədaləti təmsil edəcək quruma çevrilməsini təmin etmək hər kəsin borcudur".

Ərdoğan əlavə edib ki, Türkiyə BMT-nin effektivliyinin artırılmasında fəal rol oynayacaq.

