    Elm və təhsil
    • 17 aprel, 2026
    • 11:43
    Emin Əmrullayev Qusarda məktəbdə olub, tapşırıqlar verib

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Qusar rayonuna səfəri çərçivəsində şəhər 4 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbində olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Nazir məktəbdə yaradılmış şəraitlə tanış olub, tədris prosesini izləyib, dərs mühiti, müəllim və şagirdlərin fəaliyyəti ilə maraqlanıb, şagirdlərlə maraq dairələri və gələcək planları barədə söhbət aparıb. Eyni zamanda tədrisin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində məktəbdə görülən işlər barədə nazirə məlumat verilib.

    Məktəbdə şagirdlərin əl işlərindən təşkil olunmuş sərgiyə baxış keçirilib, onların yaradıcılıq qabiliyyətləri və əldə etdikləri nailiyyətlər yüksək qiymətləndirilib.

    Nazir həmçinin müəllim kollektivi ilə görüşərək tədrisin keyfiyyətinin artırılması, müasir tədris metodlarının tətbiqi və şagird nailiyyətlərinin yüksəldilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıb, müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını çatdırıb.

    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    12:56

    Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:56

    Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdır

    Region
    12:56

    Almaniya ilə Azərbaycan arasında sənədlərin səfirliklər tərəfindən leqallaşdırılması tam dayandırılıb

    Xarici siyasət
    12:56

    Fatih Birol: "Qlobal enerji bazarı Hörmüzün bağlanmasının fəsadlarını yetərincə qiymətləndirmir"

    Energetika
    12:54
    Foto

    İlham Əliyev Antalyada Moldova Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti