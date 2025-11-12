Dövlət Bağçalı: Təyyarə qəzası ilə bağlı bütün detallar diqqətlə araşdırılacaq
- 12 noyabr, 2025
- 15:17
Türkiyənin hərbi yük təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı bütün detallar diqqətlə araşdırılacaq.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bu, Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bağçalının C-130 hərbi yük təyyarəsinin ötən gün Gürcüstan ərazisində qəzaya uğraması nəticəsində 20 hərbçinin şəhid olması ilə bağlı yaydığı bəyanatda əks olunub.
MHP lideri sözügedən təyyarə qəzasına dair ən kiçik ehtimalın da diqqətlə araşdırılacağını bildirib:
"Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin inventarına daxil olan C-130 tipli hərbi yük təyyarəmizin Azərbaycandan - Gəncə şəhərindən ölkəmizə gəlmək üçün havaya qalxdıqdan qısa müddət sonra Gürcüstan hava məkanında faciəvi şəkildə qəzaya uğrayaraq düşməsi və nəticədə təyyarədə olan iyirmi qəhrəman əsgərimizin şəhid olması millətimizə böyük bir kədər yaşadıb. Bu faciəvi və dəhşətli hadisə, şübhəsiz ki, hərtərəfli araşdırılacaq, hər bir ehtimal diqqət və həssaslıqla incələnəcək. Gözləntimiz və istəyimiz budur".
D.Bağçalı baş verən hadisə ilə əlaqədar yayılan saxta və spekulyativ məlumatlar barədə də xəbərdarlıq edib:
"Hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama verilmədən, təyyarənin qəzaya uğramasına səbəb olan amillər üzə çıxarılmadan səsləndirilən hər bir iddia şayiədən başqa bir şey olmayacaq. Özlərini "mütəxəssis" kimi göstərən bəzi məsuliyyətsiz şəxslərin millətimizin zehnini qarışdırmağa, məqsədli və təhlükəli şəkildə dedi-qodu yaymağa, cəmiyyəti gərginləşdirməyə yönəlmiş davranışları böyük yanlışlıqdır".