İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Dövlət Bağçalı: Təyyarə qəzası ilə bağlı bütün detallar diqqətlə araşdırılacaq

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:17
    Dövlət Bağçalı: Təyyarə qəzası ilə bağlı bütün detallar diqqətlə araşdırılacaq
    Dövlət Bağçalı

    Türkiyənin hərbi yük təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı bütün detallar diqqətlə araşdırılacaq.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bu, Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bağçalının C-130 hərbi yük təyyarəsinin ötən gün Gürcüstan ərazisində qəzaya uğraması nəticəsində 20 hərbçinin şəhid olması ilə bağlı yaydığı bəyanatda əks olunub.

    MHP lideri sözügedən təyyarə qəzasına dair ən kiçik ehtimalın da diqqətlə araşdırılacağını bildirib:

    "Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin inventarına daxil olan C-130 tipli hərbi yük təyyarəmizin Azərbaycandan - Gəncə şəhərindən ölkəmizə gəlmək üçün havaya qalxdıqdan qısa müddət sonra Gürcüstan hava məkanında faciəvi şəkildə qəzaya uğrayaraq düşməsi və nəticədə təyyarədə olan iyirmi qəhrəman əsgərimizin şəhid olması millətimizə böyük bir kədər yaşadıb. Bu faciəvi və dəhşətli hadisə, şübhəsiz ki, hərtərəfli araşdırılacaq, hər bir ehtimal diqqət və həssaslıqla incələnəcək. Gözləntimiz və istəyimiz budur".

    D.Bağçalı baş verən hadisə ilə əlaqədar yayılan saxta və spekulyativ məlumatlar barədə də xəbərdarlıq edib:

    "Hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama verilmədən, təyyarənin qəzaya uğramasına səbəb olan amillər üzə çıxarılmadan səsləndirilən hər bir iddia şayiədən başqa bir şey olmayacaq. Özlərini "mütəxəssis" kimi göstərən bəzi məsuliyyətsiz şəxslərin millətimizin zehnini qarışdırmağa, məqsədli və təhlükəli şəkildə dedi-qodu yaymağa, cəmiyyəti gərginləşdirməyə yönəlmiş davranışları böyük yanlışlıqdır".

    şəhid Türkiyə Təyyarə qəzası Dövlət Bağçalı

    Son xəbərlər

    16:16

    Putin Tokayevin səfər dəvətini qəbul edib

    Region
    16:16

    Niderlandlı baş məşqçi "Ayaks"a qayıtmaqdan imtina edib

    Futbol
    16:03
    Foto

    Zığ-Hövsan kanalizasiya kollektoru tikilir

    İnfrastruktur
    16:00

    "Bavariya" qapıçısı ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına çalışır

    Futbol
    15:59
    Rəy

    İranda su qıtlığı: ölkəni bürüyən Urmiya faciəsi, Tehranın köçürülmə riski - ŞƏRH

    Analitika
    15:58
    Foto

    Göyçayda "Nar Festivalı" çərçivəsində "Aqrar Biznes Festivalı" keçirilib

    ASK
    15:58

    Ərdoğan: Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilib

    Digər
    15:56
    Foto

    "Yelo Bank" Xocavənddə yaşayan şəhid ailələrinə Zəfər sovqatı təqdim edib

    Maliyyə
    15:48

    Rüstəm Tahirov: "KOB-ların "yaşıl layihələr"i üçün tələblər onların imkanları ilə mütənasib olmalıdır"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti