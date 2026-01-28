İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ Konqresinin nümayəndələri Gürcüstana səfər ediblər

    Region
    • 28 yanvar, 2026
    • 13:39
    ABŞ Konqresinin nümayəndələri Gürcüstana səfər ediblər

    Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Gürcüstandakı səfirliyi Konqres heyətinin Gürcüstana səfəri ilə bağlı məlumat yayıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, səfirliyin açıqlamasına görə, heyət Gürcüstan rəsmiləri və müxalifət liderləri ilə görüşəcək, həmçinin ölkədəki mövcud vəziyyətlə tanış olmaq məqsədilə Tserovanidəki məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış məntəqəsinə baş çəkəcək.

    "Konqresin nümayəndə heyətini Gürcüstanda qəbul etməkdən məmnunuq. Regional səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti həm rəsmi görüşlər, həm də sahə ziyarətləri həyata keçirəcək", – məlumatda qeyd olunub.

    ABŞ Gürcüstan ABŞ Konqresi
    US Congressional Staff delegation to engage with Georgian leaders, communities

    Son xəbərlər

    01:10
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİR-5

    Futbol
    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti