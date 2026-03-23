İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ Gürcüstanın liman infrastrukturuna investisiya imkanlarını nəzərdən keçirir

    • 23 mart, 2026
    • 20:43
    ABŞ Gürcüstanın liman infrastrukturuna investisiya imkanlarını nəzərdən keçirir

    ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya Məsələləri Bürosunun nümayəndəsi Peter Andreoli Gürcüstana səfər edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Gürcüstandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, nümayəndə səfər çərçivəsində ölkə hökumətinin təmsilçiləri, özəl sektor nümayəndələri və vətəndaş cəmiyyəti ilə bir sıra görüşlər keçirəcək.

    Həmçinin qeyd olunub ki, P. Andreolinin Gürcüstana səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərdə müzakirəsinə xidmət edir.

    Qeyd olunub ki, Andreoli səfər zamanı Poti şəhərinə gedərək liman infrastrukturunda Amerika investisiya imkanlarını nəzərdən keçirəcək.

    Diplomatik missiyadan bu səfərin ABŞ ilə Gürcüstan arasında iqtisadi və siyasi əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcəyini vurğulanıb.

    Peter Andreoli ABŞ Dövlət Departamenti ABŞ-nin Gürcüstandakı səfirliyi
    США рассматривают возможность инвестиций в портовую инфраструктуру Грузии

