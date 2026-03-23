США рассматривают возможность инвестиций в портовую инфраструктуру Грузии

Представитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли совершил визит в Грузию.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении посольства США в Грузии.

Согласно информации, в рамках визита Андреоли проведет ряд встреч с представителями правительства, частного сектора и гражданского общества Грузии.

Отмечается, что основной целью встреч является обсуждение сотрудничества между двумя странами в различных направлениях, в частности возможностей инвестирования США в портовую инфраструктуру Грузии.

Представитель Госдепа США также отправится в порт Поти, где осмотрит объект, построенный при участии американских инвесторов, а также посетит офис компании ABL.

"Данный визит внесет вклад в дальнейшее укрепление экономических и политических связей между США и Грузией", - отметили в посольстве.