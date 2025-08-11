Amerikalı hərbçilər ABŞ-Ermənistan birgə təlimləri çərçivəsində İrəvana gediblər

Ermənistanda 12-20 avqust tarixlərində keçiriləcək “Qartal Tərəfdaş–2025” birgə hərbi təlimlərində iştirak edəcək amerikalı hərbçilər İrəvandadırlar.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Hərbi təlimlər Ermənistanda beynəlxalq sülhməramlı missiyalarda iştiraka hazırlıq çərçivəsində keçiriləcək.
Bu təlimlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin sülhməramlı briqadasının, ABŞ-nin Avropa və Afrika üzrə Quru Qoşunları komandanlığının, eləcə də Kanzas ştatının Milli Qvardiyasının hərbçiləri iştirak edəcəklər.