Amerikalı hərbçilər ABŞ-Ermənistan birgə təlimləri çərçivəsində İrəvana gediblər Ermənistanda 12-20 avqust tarixlərində keçiriləcək “Qartal Tərəfdaş–2025” birgə hərbi təlimlərində iştirak edəcək amerikalı hərbçilər İrəvandadırlar.
11 avqust 2025 13:24
Ermənistanda 12-20 avqust tarixlərində keçiriləcək “Qartal Tərəfdaş–2025” birgə hərbi təlimlərində iştirak edəcək amerikalı hərbçilər İrəvandadırlar.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

Hərbi təlimlər Ermənistanda beynəlxalq sülhməramlı missiyalarda iştiraka hazırlıq çərçivəsində keçiriləcək.

Bu təlimlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin sülhməramlı briqadasının, ABŞ-nin Avropa və Afrika üzrə Quru Qoşunları komandanlığının, eləcə də Kanzas ştatının Milli Qvardiyasının hərbçiləri iştirak edəcəklər.

