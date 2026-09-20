İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    44 günlük müharibədən antiterror tədbirlərinə qədər baş verənlər vahid prosesin ardıcıl mərhələləri idi - RƏY

    Qarabağ
    • 20 sentyabr, 2026
    • 11:00
    44 günlük müharibədən antiterror tədbirlərinə qədər baş verənlər vahid prosesin ardıcıl mərhələləri idi - RƏY

    Azərbaycanın müasir dövlətçilik tarixində 20 Sentyabr xüsusi siyasi və tarixi məna daşıyan gündür.

    Bunu "Report"a Milli Məclisin deputatı Azər Kərimli deyib.

    O qeyd edib ki, bu tarix təkcə 2023-cü ilin sentyabrında həyata keçirilmiş hərbi əməliyyatın başa çatdığı gün deyil:

    "20 Sentyabr Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq səviyyədə tanınmış bütün ərazisi üzərində öz suveren hakimiyyətini tam təmin etdiyi, Konstitusion quruluşunu bütün ölkə ərazisində bərqərar etdiyi tarixi mərhələdir".

    Onun fikrincə, məhz buna görə 20 Sentyabrı yalnız hərbi hadisənin nəticəsi kimi qiymətləndirmək kifayət etmir.

    "Bu gün Azərbaycanın uzun illər ərzində qarşısında dayanan ən fundamental dövlətçilik məsələsinin həll olunduğu tarixi nöqtədir: dövlətin hüquqi sərhədləri ilə onun faktiki sərhədləri nəhayət üst-üstə düşdü. Bu nəticəyə aparan yol isə bir gündə və ya bir ildə formalaşmamışdı. Onun arxasında uzun illər ərzində aparılmış dövlət siyasəti, gücləndirilmiş iqtisadi və hərbi potensial, beynəlxalq müstəvidə ardıcıl mövqe və nəticə etibarilə Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş hərbi-siyasi strategiya dayanırdı", - deputat deyib.

    O, vurğulayıb ki, 2020-ci ilin Vətən müharibəsindən 2023-cü ilin sentyabrına qədər baş verən hadisələr bir-birindən ayrı epizodlar deyil, vahid strateji prosesin ardıcıl mərhələləri idi:

    "2020-ci ildə başlayan tarixi proses 2023-cü ilin sentyabrında məntiqi nəticəsinə çatdı. Bu prosesdə Ali Baş Komandanın rolu yalnız hərbi əməliyyatlara rəhbərlik kontekstində qiymətləndirilməməlidir. 2020 və 2023-cü illərin hadisələri Azərbaycan dövlətinin siyasi rəhbərliyi ilə ordunun imkanlarının vahid strateji məqsəd ətrafında birləşməsinin nəticəsi kimi tarixə daxil oldu".

    Deputat bildirib ki, suverenliyin tam bərpasını Azərbaycan dövlətçiliyinin üç əsas amilinin – siyasi iradənin, güclü ordunun və xalqın milli birliyinin ortaq nəticəsi kimi qiymətləndirmək mümkündür.

    İlham Əliyev Azər Kərimli Antiterror əməliyyatı 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) Dövlət Suverenliyi Günü
    MP: September 20 holds special political and historical significance

    Son xəbərlər

    14:50

    Ağdamda quyudan kişi meyiti tapılıb

    Hadisə
    14:45
    Foto

    55 gün erməni əsirliyində olan Xocavənd sakini: Dövlət Himninin səsinə oyandım

    Daxili siyasət
    14:32

    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri "Fitnə əl-Hindustan"ın beş üzvünü öldürüb

    Digər ölkələr
    14:24

    Cud Bellinqem "Real"la müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    14:23

    Türkiyə MMN: Can Azərbaycanın sevinci sevincimiz, qüruru qürurumuzdur

    Xarici siyasət
    14:17

    Yaponiya KXDR-in ballistik raket buraxdığını bildirib

    Digər ölkələr
    14:08

    Türkiyə Səfirliyi: Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canlarından keçən bütün qardaşlarımızı yad edirik

    Xarici siyasət
    14:00

    Məsim Məmmədov Çində səfərdədir

    Xarici siyasət
    14:00

    20 Sentyabr müstəqil Azərbaycan tarixinin ən şərəfli və əlamətdar günlərindən biridir - RƏY

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti