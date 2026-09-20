44 günlük müharibədən antiterror tədbirlərinə qədər baş verənlər vahid prosesin ardıcıl mərhələləri idi - RƏY
- 20 sentyabr, 2026
- 11:00
Azərbaycanın müasir dövlətçilik tarixində 20 Sentyabr xüsusi siyasi və tarixi məna daşıyan gündür.
Bunu "Report"a Milli Məclisin deputatı Azər Kərimli deyib.
O qeyd edib ki, bu tarix təkcə 2023-cü ilin sentyabrında həyata keçirilmiş hərbi əməliyyatın başa çatdığı gün deyil:
"20 Sentyabr Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq səviyyədə tanınmış bütün ərazisi üzərində öz suveren hakimiyyətini tam təmin etdiyi, Konstitusion quruluşunu bütün ölkə ərazisində bərqərar etdiyi tarixi mərhələdir".
Onun fikrincə, məhz buna görə 20 Sentyabrı yalnız hərbi hadisənin nəticəsi kimi qiymətləndirmək kifayət etmir.
"Bu gün Azərbaycanın uzun illər ərzində qarşısında dayanan ən fundamental dövlətçilik məsələsinin həll olunduğu tarixi nöqtədir: dövlətin hüquqi sərhədləri ilə onun faktiki sərhədləri nəhayət üst-üstə düşdü. Bu nəticəyə aparan yol isə bir gündə və ya bir ildə formalaşmamışdı. Onun arxasında uzun illər ərzində aparılmış dövlət siyasəti, gücləndirilmiş iqtisadi və hərbi potensial, beynəlxalq müstəvidə ardıcıl mövqe və nəticə etibarilə Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş hərbi-siyasi strategiya dayanırdı", - deputat deyib.
"2020-ci ildə başlayan tarixi proses 2023-cü ilin sentyabrında məntiqi nəticəsinə çatdı. Bu prosesdə Ali Baş Komandanın rolu yalnız hərbi əməliyyatlara rəhbərlik kontekstində qiymətləndirilməməlidir. 2020 və 2023-cü illərin hadisələri Azərbaycan dövlətinin siyasi rəhbərliyi ilə ordunun imkanlarının vahid strateji məqsəd ətrafında birləşməsinin nəticəsi kimi tarixə daxil oldu".
Deputat bildirib ki, suverenliyin tam bərpasını Azərbaycan dövlətçiliyinin üç əsas amilinin – siyasi iradənin, güclü ordunun və xalqın milli birliyinin ortaq nəticəsi kimi qiymətləndirmək mümkündür.