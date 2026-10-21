İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Oktyabrın sonunda Azərbaycan və Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçiriləcək - Eksklüziv

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2026
    • 12:43
    Oktyabrın sonunda Azərbaycan və Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçiriləcək - Eksklüziv

    Azərbaycan və Gürcüstan oktyabrın sonunda iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Giorgi Zakaraşvili bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iclas zamanı tərəflər ikitərəfli münasibətlərin aktual məsələlərini nəzərdən keçirmək niyyətindədirlər: "Biz çox şadıq ki, iclası təşkil etmək mümkün oldu. Biz Baş naziri (Azərbaycanın - red.) Gürcüstanda gözləyirik və strateji tərəfdaşlıq ruhunda irəliləməyimizə kömək edəcək ikitərəfli münasibətlərin bütün aktual məsələlərini müzakirə etməyə ümid edirik".

    G.Zakaraşvili, həmçinin Azərbaycan və Gürcüstanın xarici siyasət idarələri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundunun keçirilməsi perspektivlərini şərh edib.

    O xatırladıb ki, hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri Hökumətlərarası Komissiyanın tərkibinə daxildirlər və qarşıdan gələn iclas çərçivəsində aktual məsələləri müzakirə edə biləcəklər: "Ümid edirəm ki, onlar həm nazirlər səviyyəsində, həm də xarici işlər nazirlikləri arasında məsləhətləşmələrin keçirilməsinin daha konkret tarixlərini razılaşdıracaqlar".

    Qeyd edək ki, Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədrləri Azərbaycan və Gürcüstanın baş nazirləri Əli Əsədov və İrakli Kobaxidzedir.

    İrakli Kobaxidze Georgi Zakaraşvili Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələri
    Азербайджан и Грузия проведут МПК в конце октября - Эксклюзив
    Azerbaijan and Georgia to hold meeting of intergovernmental commission in late October – Exclusive
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:48
    Şimali Makedoniya Prezidenti İlham Əliyevlə enerji məsələlərini müzakirə edib
    Xarici siyasət
    13:48
    Putin: Rusiya ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığın bərpasında maraqlıdır
    Digər ölkələr
    13:45
    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 11 %-ə yaxın artıb
    İKT
    13:43
    "Barselona" UEFA Çempionlar Liqasında antirekordunu yeniləyib
    Futbol
    13:32
    EBRD regional əlaqəliliyin gücləndirilməsinin əsas şərtini açıqlayıb
    İnfrastruktur
    13:26
    Türkmənbaşı ilə Ələt arasında fider xəttinin yaradılması təklif edilib
    İnfrastruktur
    13:24
    PSJ-nin futbolçusu Kvaratsxeliyanın dizində ön çarpaz bağları qopub
    Futbol
    13:24
    TRASEKA dəhliz iştirakçısı olan ölkələri birləşdirmək üçün rəqəmsal platforma hazırlayır
    İnfrastruktur
    13:19
    Uitkoff Putinlə görüşündə Ukraynada atəşkəs üçün ilkin şərtlərin olduğunu bildirib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti