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    Азербайджан и Грузия проведут МПК в конце октября - Эксклюзив

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 12:40
    Азербайджан и Грузия проведут МПК в конце октября - Эксклюзив

    Азербайджан и Грузия в конце октября проведут заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Об этом Report заявил посол Грузии в Азербайджане Георгий Закарашвили.

    По его словам, в ходе заседания стороны намерены рассмотреть актуальные вопросы двусторонних отношений.

    "Мы очень рады, что удалось организовать заседание. Мы ждем премьер-министра (Азербайджана - ред.) в Грузии и надеемся обсудить все актуальные вопросы двусторонних отношений, которые в духе стратегического партнерства помогут нам двигаться вперед", - отметил дипломат.

    Закарашвили также прокомментировал перспективы проведения очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Грузии.

    Он напомнил, что министры иностранных дел обеих стран входят в состав межправительственной комиссии и смогут обсудить актуальные вопросы в рамках предстоящего заседания.

    "Надеюсь, что они согласуют более конкретные сроки проведения консультаций как на уровне министров, так и между министерствами иностранных дел", - добавил посол.

    Отметим, что сопредседателями МПК являются премьер-министры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Кобахидзе.

    Георгий Закарашвили Азербайджано-грузинские отношения Межправительственная комиссия (МПК)
    Oktyabrın sonunda Azərbaycan və Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçiriləcək - Eksklüziv
    Azerbaijan and Georgia to hold meeting of intergovernmental commission in late October – Exclusive
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