Азербайджан и Грузия проведут МПК в конце октября - Эксклюзив

Азербайджан и Грузия в конце октября проведут заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Об этом Report заявил посол Грузии в Азербайджане Георгий Закарашвили.

По его словам, в ходе заседания стороны намерены рассмотреть актуальные вопросы двусторонних отношений.

"Мы очень рады, что удалось организовать заседание. Мы ждем премьер-министра (Азербайджана - ред.) в Грузии и надеемся обсудить все актуальные вопросы двусторонних отношений, которые в духе стратегического партнерства помогут нам двигаться вперед", - отметил дипломат.

Закарашвили также прокомментировал перспективы проведения очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Грузии.

Он напомнил, что министры иностранных дел обеих стран входят в состав межправительственной комиссии и смогут обсудить актуальные вопросы в рамках предстоящего заседания.

"Надеюсь, что они согласуют более конкретные сроки проведения консультаций как на уровне министров, так и между министерствами иностранных дел", - добавил посол.

Отметим, что сопредседателями МПК являются премьер-министры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Кобахидзе.