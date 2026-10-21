İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    "Barselona"nın futbolçusu Dani Olmo "Real"la oyunu buraxacaq

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2026
    • 12:32
    Barselonanın futbolçusu Dani Olmo Realla oyunu buraxacaq

    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Dani Olmo zədə səbəbindən "Real"a qarşı keçiriləcək La Liqanın X turunun matçında iştirak edə bilməyəcək.

    "Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı yarımmüdafiəçinin dəqiq bərpa müddəti əlavə tibbi müayinələrdən sonra bəlli olacaq.

    İspaniyalı oyunçu UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda PSJ-yə uduzduqları (2:4) matçda zədələnib. O, görüşün 27-ci dəqiqəsində Fermin Lopeslə əvəzlənib.

    Dani Olmo Barselona FK PSJ FK UEFA Çempionlar Liqası Real Madrid FK
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