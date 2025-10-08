İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Xorvatiya parlamentinin sədri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

    Milli Məclis
    • 08 oktyabr, 2025
    • 10:30
    Xorvatiya parlamentinin sədri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

    Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Xorvatiya Parlamentinin sədri Qordan Yandrokoviçin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Fəxri xiyabanı ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, qonaqlar Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub, tər çiçəklər düzüb.

    Sonra nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanına gələrək Azərbaycanın azadlığı və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla anıb, məzarları üzərinə tər çiçəklər düzüb, "Əbədi məşəl" abidəsi önünə əklil qoyub.

    Bakının ən hündür nöqtəsindən şəhəri seyr edən qonaqlara Şəhidlər xiyabanının tarixi və şəhərimizdə görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verilib.

    Ziyarət zamanı nümayəndə heyətini Milli Məclis sədrinin müavini Musa Qasımlı və digər rəsmi şəxslər müşayiət ediblər.

    Председатель парламента Хорватии посетил Аллеи шехидов и почетного захоронения

