Председатель парламента Хорватии посетил Аллеи шехидов и почетного захоронения

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем посетила Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, гости почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.

Затем хорватская делегация побывала на Аллее шехидов, где почтила память героических сынов, отдавших жизни в борьбе за независимость и суверенитет Азербайджана, возложила венок к мемориалу "Вечный огонь".

Делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы и другие официальные лица.