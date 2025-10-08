Председатель парламента Хорватии посетил Аллеи шехидов и почетного захоронения
Милли Меджлис
- 08 октября, 2025
- 10:40
Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем посетила Аллею почетного захоронения.
Как сообщает Report, гости почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.
Затем хорватская делегация побывала на Аллее шехидов, где почтила память героических сынов, отдавших жизни в борьбе за независимость и суверенитет Азербайджана, возложила венок к мемориалу "Вечный огонь".
Делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы и другие официальные лица.
