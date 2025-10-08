Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Председатель парламента Хорватии посетил Аллеи шехидов и почетного захоронения

    Милли Меджлис
    • 08 октября, 2025
    • 10:40
    Председатель парламента Хорватии посетил Аллеи шехидов и почетного захоронения

    Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем посетила Аллею почетного захоронения.

    Как сообщает Report, гости почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.

    Затем хорватская делегация побывала на Аллее шехидов, где почтила память героических сынов, отдавших жизни в борьбе за независимость и суверенитет Азербайджана, возложила венок к мемориалу "Вечный огонь".

    Делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы и другие официальные лица.

    Фото
