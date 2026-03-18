    Milli Məclis
    • 18 mart, 2026
    • 12:30
    Adil Kərimli: İncəsənət olimpiadasının qalibləri imtahansız ali məktəblərə qəbul ediləcək
    Adil Kərimli

    Azərbaycanda incəsənət olimpiadasının qalibləri imtahansız ali məktəblərə qəbul ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu mədəniyyət naziri Adil Kərimli Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin "İncəsənət məktəblərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri" mövzusunda keçirdiyi ictimai dinləmədə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, gələn ildən ölkədə incəsənət olimpiadası keçiriləcək:

    "Elm və Təhsil Naziriliyi ilə əldə edilən razılığa əsasən, Uşaq İncəsənət Festivalı gələn ildən incəsənət olimpiadası formatında keçiriləcək. Nəticədə qaliblər imtahansız ali təhsil müəssisələrinə qəbul ola biləcək".

    Adil Kərimli Mədəniyyət Nazirliyi Milli Məclis İncəsənət sahəsi

    Son xəbərlər

    12:56

    Rusiya Xarkov, Xerson və Sumını bombalayıb, 13 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    12:52

    AYNA: Daha 7 avtobus marşrutu üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    12:45

    İsmayıl Xətib İsrailin Tehrana gecə hücumlarının hədəflərindən biri olub

    Region
    12:41

    İsrailin zərbəsi nəticəsində HƏMAS-ın təchizat və logistika bölməsinin rəhbəri öldürülüb

    Digər ölkələr
    12:40

    Polad Bülbüloğlu: İncəsənət müəllimləri 5 ildən bir attestasiyadan keçməlidir

    İncəsənət
    12:40

    İslam Kərimov: "Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır"

    Futbol
    12:39

    Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi auditor seçib

    Maliyyə
    12:38

    Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    12:37

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində içməli su olmayacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti