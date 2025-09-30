Səməd Seyidov: Bəhreyndə səfirlik açmaqla Körfəz ölkələrilə diplomatik əlaqələri tam təmin edirik
Milli Məclis
- 30 sentyabr, 2025
- 13:11
Bəhreyn Körfəz ölkələri içərisində Azərbaycanla ən yaxşı əlaqələr quran ölkədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidov parlamentin bugünkü plenar iclasında "Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında (Manama şəhərində) Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında" qanun layihəsinin təqdimatı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın 1996-cı ildən Bəhreynlə əlaqələri mövcud olsa da, səfirliyi yox idi:
"Biz Bəhreyndə səfirliyin təsis olunması ilə Körfəz ölkələri ilə diplomatik əlaqələri tam səviyyədə təmin edirik".
