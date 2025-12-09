İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Naxçıvan Ali Məhkəməsinə yeni hakim təyin olunub

    Milli Məclis
    • 09 dekabr, 2025
    • 12:01
    Naxçıvan Ali Məhkəməsinə yeni hakim təyin olunub

    Milli Məclis Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinə hakim təyinatını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qərar layihəsi parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

    Layihəyə görə, Aidə Əli qızı Hüseyn Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi təyin edilib.

    Xatırladaq ki, Aidə Hüsyn buna qədər Ali Məhkəmənin hakimi idi.

