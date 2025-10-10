İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    MM Konstitusiyanın 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalının təsis edilməsini təsdiqləyib

    Milli Məclis
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:02
    Milli Məclis Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi (1995-2025) ilə əlaqədar yubiley medalının təsis edilməsini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi (1995-2025)" yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında" qanunda dəyişiklik layihəsi parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Qeyd olunub ki, yubiley medalı ilə Konstitusiyanın hazırlanmasına, təkmilləşdirilməsinə və təbliğinə, qanunvericilik və hüquq sisteminin inkişafına, onun aliliyinin təmin edilməsinə, dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, Konstitusiya ilə təsbit olunmuş əsas insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə, konstitusion ideya və prinsiplərin formalaşdırılması və inkişafına töhfələr vermiş, habelə Azərbaycan dövləti qarşısında xüsusi xidmətləri olan şəxslər təltif ediləcəklər.

    Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.

    MM Konstitusiyanın 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalının təsis edilməsini təsdiqləyib

