    ММ утвердил проект об учреждении медали в связи с 30-летием Конституции

    Милли Меджлис
    • 10 октября, 2025
    • 12:17
    ММ утвердил проект об учреждении медали в связи с 30-летием Конституции

    Милли Меджлис утвердил законопроект об учреждении юбилейной медали в связи с 30-летием Конституции Азербайджана (1995-2025).

    Как сообщает Report, проект поправок в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", касающийся учреждения юбилейной медали "30-летие Конституции Азербайджана (1995-2025)", был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Отмечено, что юбилейной медалью будут награждены лица, внесшие вклад в подготовку, совершенствование и пропаганду Конституции, развитие законодательной и правовой системы, обеспечение ее верховенства, укрепление государственной независимости, защиту основных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции, формирование и развитие конституционных идей и принципов, а также имеющие особые заслуги перед Азербайджанским государством.

    Проект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в одном чтении.

