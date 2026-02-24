İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Milli Məclisdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

    Milli Məclis
    24 fevral, 2026
    11:04
    Milli Məclisdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

    Milli Məclisdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bütün şəhidlərə rəhmət diləyən parlamentin spikeri Sahibə Qafarova bildirib ki, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi və ordunun qələbəsi nəticəsində xalqımıza qarşı etnik təmizləmələrə son qoyulub.

    S.Qafarova əlavə edib ki, Xocalı qurbanlarının da qisası döyüş meydanında alındı:

    "Hazırda Xocalıda quruculuq işləri həyata keçirilir".

    Spiker təklif edib ki, Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilsin.

    Daha sonra parlamentdə faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

