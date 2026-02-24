Milli Məclisdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib
Milli Məclis
- 24 fevral, 2026
- 11:04
Milli Məclisdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
"Report"un məlumatına görə, bütün şəhidlərə rəhmət diləyən parlamentin spikeri Sahibə Qafarova bildirib ki, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi və ordunun qələbəsi nəticəsində xalqımıza qarşı etnik təmizləmələrə son qoyulub.
S.Qafarova əlavə edib ki, Xocalı qurbanlarının da qisası döyüş meydanında alındı:
"Hazırda Xocalıda quruculuq işləri həyata keçirilir".
Spiker təklif edib ki, Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilsin.
Daha sonra parlamentdə faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
