В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания.

Как сообщает Report, с данным предложением выступила спикер парламента Сахиба Гафарова.

Она отметила, что под руководством президента Азербайджана и благодаря победе азербайджанской армии этнические чистки против нашего народа были прекращены.

"В настоящее время в Ходжалы ведутся масштабные строительные работы", - добавила спикер.