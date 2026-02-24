В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида
Милли Меджлис
- 24 февраля, 2026
- 11:25
В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания.
Как сообщает Report, с данным предложением выступила спикер парламента Сахиба Гафарова.
Она отметила, что под руководством президента Азербайджана и благодаря победе азербайджанской армии этнические чистки против нашего народа были прекращены.
"В настоящее время в Ходжалы ведутся масштабные строительные работы", - добавила спикер.
