Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Милли Меджлис
    • 24 февраля, 2026
    • 11:25
    В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания.

    Как сообщает Report, с данным предложением выступила спикер парламента Сахиба Гафарова.

    Она отметила, что под руководством президента Азербайджана и благодаря победе азербайджанской армии этнические чистки против нашего народа были прекращены.

    "В настоящее время в Ходжалы ведутся масштабные строительные работы", - добавила спикер.

    Ходжалинский геноцид Милли Меджлис минута молчания Сахиба Гафарова
    Milli Məclisdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

    Последние новости

    12:10

    Минфин утвердил новые формы отчетности для госкомпаний

    Финансы
    12:09

    Цены на газ в Европе снизились до $385,6 за тысячу кубометров

    Энергетика
    12:05

    Адыгезалов: Продукция промзон Азербайджана экспортируется в более чем 70 стран

    Промышленность
    12:04
    Фото

    В Ханкенди почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    12:03

    В Бакинском метро движение на двух линиях задерживается из-за неисправности поезда

    Инфраструктура
    12:01

    В Иране в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    11:59

    В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы по межпарламентским связям

    Милли Меджлис
    11:59

    Азербайджан с этого учебного года переходит на электронные дипломы и аттестаты

    Наука и образование
    11:54

    ММ одобрил в III чтении расширение оснований для изъятия инвестиций государством

    Милли Меджлис
    Лента новостей