Hərbi qulluqçuların təhsillə əlaqədar sərəncamda olma müddətlərinə dəyişiklik edilir
Milli Məclis
- 15 oktyabr, 2025
- 15:07
Hərbi qulluqçuların təhsillə əlaqədar sərəncamda olma müddətlərinə dəyişiklik edilir.
"Report" xəbər verir ki, bununla əlaqədar "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" qanuna dəyişiklik təklif edilir.
Qanun layihəsi Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub.
Sənədə əsasən, qanuna əlavə edilməsi nəzərdə tutulan 38.2.1-1 maddəyə görə, hərbi qulluqçular əyani təhsil almaqla əlaqədar, vəzifədə saxlanılması mümkün olmadığı hallarda təhsil müddətində sərəncamda olacaqlar.
