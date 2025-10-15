İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Hərbi qulluqçuların təhsillə əlaqədar sərəncamda olma müddətlərinə dəyişiklik edilir

    Milli Məclis
    • 15 oktyabr, 2025
    • 15:07
    Hərbi qulluqçuların təhsillə əlaqədar sərəncamda olma müddətlərinə dəyişiklik edilir

    Hərbi qulluqçuların təhsillə əlaqədar sərəncamda olma müddətlərinə dəyişiklik edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bununla əlaqədar "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" qanuna dəyişiklik təklif edilir.

    Qanun layihəsi Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub.

    Sənədə əsasən, qanuna əlavə edilməsi nəzərdə tutulan 38.2.1-1 maddəyə görə, hərbi qulluqçular əyani təhsil almaqla əlaqədar, vəzifədə saxlanılması mümkün olmadığı hallarda təhsil müddətində sərəncamda olacaqlar.

    Milli Məclis hərbi qulluqçular qanun layihəsi

    Son xəbərlər

    15:40

    İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərin verilməsi qaydasında dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    15:38
    Foto

    Məşhur italyan şef-aşpaz Bakıda ustad dərsi keçib

    Mədəniyyət
    15:36

    DTX və DSX Azərbaycan-İran sərhədində əməliyyat keçirib

    Hadisə
    15:33

    Azərbaycan Premyer Liqasında XI tur "Zəfər turu" adlanacaq

    Futbol
    15:29
    Foto

    Cəlilabadda əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    15:26

    Britaniya Rusiyanın iki neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    15:26

    Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

    İncəsənət
    15:24

    Bakıda Xəzərin problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Ekologiya
    15:22

    Azərbaycanda qan təhlükəsizliyində NAT Texnologiyasının tətbiqinə başlanılıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti