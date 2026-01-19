Azərbaycanda emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxal və ixracına görə cərimələr müəyyənləşir
- 19 yanvar, 2026
- 11:02
Azərbaycanda emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxalı və ixracına görə cərimələr müəyyənləşir.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Gömrük və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə, o cümlədən "Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında" qanuna dəyişiklik təklif olunur.
Qanun layihəsi Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Layihəyə əsasən, emal edilməmiş almazların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) rəyi olmadan idxalı və ixracına görə fiziki şəxslər 550 manatdan 750 manatadək cərimə ediləcəklər.
Sənədə əsasən, eyni inzibati xəta üzrə vəzifəli şəxslər üçün 1 000 manatdan 2 000 manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər üçün isə 1 500 manatdan 2 500 manatadək məbləğdə cərimə müəyyən edilir.
Bundan başqa həmin qanuna təklif edilən dəyişikliklərə əsasən, Azərbaycanda emal edilməmiş almazın idxalı, ixracı, istifadəsi, dövriyyəsi, uçotu və saxlanılması, o cümlədən izlənməsi sahəsində dövlət nəzarəti mexanizmi yaradılır.
Layihəyə əsasən, qanunvericiliyə "emal edilməmiş almazlar" anlayışı əlavə edilir. Bu, müvafiq olaraq "işlənməmiş və ya sadəcə yonulmuş, parçalanmış və ya qırılmış və xarici iqtisadi fəaliyyətin nomenklaturasının kodları mal üzrə siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunan qiymətli daşlar" - şəklində təsnif edilir.
Təklif edilən dəyişikliyə əsasən, emal edilməmiş almazların idxalı, ixracı, istifadəsi, dövriyyəsi, uçotu və saxlanılması, o cümlədən izlənməsi sahələrində dövlət nəzarəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən həyata keçiriləcək.
Layihədə vurğulanıb ki, qanun qəbul edildikdən sonra "Emal edilməmiş almazın idxalı, ixracı, istifadəsi, dövriyyəsi, uçotu və saxlanılması, o cümlədən izlenmesi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi və emal edilməmiş almazın ixracı ilə əlaqədar Kimberli Prosesinin Sertifikatlaşdırma Sxeminin tələblərinə uyğun sertifikatın forması və verilməsi qaydaları təsdiq ediləcək.