В Азербайджане вводят штрафы за ввоз и вывоз необработанных алмазов без заключения

В Азербайджане планируется внедрение штрафов за импорт и экспорт необработанных алмазов без заключения.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагаются в Таможенный и Кодекс об административных проступках, а также в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

Законопроект вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, за импорт и экспорт необработанных алмазов без заключения органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти, физические лица будут оштрафованы на сумму от 550 до 750 манатов, должностные лица - на сумму от 1 000 до 2 000 манатов, юридические лица - от 1 500 до 2 500 манатов.

Помимо этого, согласно предлагаемым поправкам, в Азербайджане предусматривается разработка механизма государственного контроля в сфере импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения, в том числе отслеживания необработанных алмазов.

Согласно законопроекту, в законодательство добавляется понятие "необработанные алмазы", что подразумевает необработанные или просто обточенные, раздробленные или разбитые драгоценные камни, коды которых по номенклатуре внешнеэкономической деятельности по списку товаров определяются органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Государственный контроль в сферах импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения, в том числе отслеживания необработанных алмазов, будет осуществляться органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

После принятия закона будут утверждены "форма и правила выдачи сертификата, соответствующего требованиям схемы сертификации процесса Кимберли, в связи с экспортом необработанных алмазов и осуществлением государственного контроля в сфере импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения, в том числе отслеживания необработанных алмазов".