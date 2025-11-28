TDT-nin media və informasiya üzrə məsul nazirləri və yüksək vəzifəli rəsmilər kommünike qəbul ediblər
Media
- 28 noyabr, 2025
- 11:19
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin toplantısının sonunda kommünike qəbul edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu, TDT-nin Media və İnformasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin Bakıda keçirilən 7-ci toplantısı çərçivəsində baş tutub.
Son xəbərlər
11:53
Anar Bağırov: Azərbaycanda vəkillərin sayı digər Avropa Şurasına üzv ölkələri ilə müqayisədə azdırDaxili siyasət
11:52
Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda muzdlu işçilərin 44 %-i KOB sektorunda çalışır"Biznes
11:51
Foto
Kikboksinq üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilibFərdi
11:51
Ukraynada iki azərbaycanlıya atəş açan keçmiş hərbçinin işi məhkəməyə göndərilibHadisə
11:47
Foto
Azərbaycan və Türkiyə aqroturizm üzrə təcrübə mübadiləsi aparıbTurizm
11:45
Foto
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlıları Ankarada təlim keçibHərbi
11:38
ABF-nin idman direktoru: "Şimali Makedoniyaya məğlubiyyətdən lazımi dərslər çıxarmalıyıq"Komanda
11:38
Azərbaycanda kredit götürən şəxslər işsiz qalmaqdan sığortalanacaqMaliyyə
11:34