    TDT-nin media və informasiya üzrə məsul nazirləri və yüksək vəzifəli rəsmilər kommünike qəbul ediblər

    Media
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:19
    TDT-nin media və informasiya üzrə məsul nazirləri və yüksək vəzifəli rəsmilər kommünike qəbul ediblər

    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin toplantısının sonunda kommünike qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, TDT-nin Media və İnformasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin Bakıda keçirilən 7-ci toplantısı çərçivəsində baş tutub.

