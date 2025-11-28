İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Qulu Məhərrəmli "Şirməmməd Hüseynov mükafatı"nın qalibi olub

    Media
    28 noyabr, 2025
    • 13:07
    Qulu Məhərrəmli Şirməmməd Hüseynov mükafatının qalibi olub

    Tanınmış televiziya tədqiqatçısı, jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli bu il üçün "Şirməmməd Hüseynov mükafatı"nın qalibi olub.

    Bu barədə "Report"a Parlament Jurnalistləri Birliyinin nəzdində yaradılmış "Şirməmməd Hüseynov mükafatı"nın Ekspert Komissiyasının sədri Alim Hüseynli bildirib.

    O qeyd edib ki, mükafatın əsasnaməsində nəzərdə tutulan prosedur qaydalarına uyğun olaraq, Komissiya üzvləri arasında aparılan geniş müzakirələrdən sonra mükafatın builki qalibi Qulu Məhərrəmli olub:

    "Qulu Məhərrəmli milli jurnalist kimi həmişə Azərbaycana xidmət edib. Ümumilikdə Komissiya üzvləri tərəfindən 6 namizəd irəli sürülmüşdü. Komissiya üzvlərinin yekdil fikrilə azərbaycanlı jurnalist, yazıçı, publisist, filologiya elmləri doktoru, professor Qulu Məhərrəmli qalib elan olundu".

    A.Hüseynli deyib ki, Qulu Məhərrəmli jurnalist, yazıçı, alimi kimi hər zaman örnək olub, daim milliliyi təbliğ edib.

    Qeyd edək ki, "Şirməmməd Hüseynov mükafatı" ilə bağlı qərar Parlament Jurnalistləri Birlyinin İdarə Heyəti tərəfindən 12 noyabr 2019-cu il tarixində qəbul edilib.

    2020-ci ildə "Şirməmməd Hüseynov mükafatı"nın qalibi diplomat, araşdımaçı alim, diaspor fəalı, mərhum Ramiz Abutalıbov, 2021-ci ildə Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva, 2022-ci ildə Azərbaycanın Bosniya və Herseqovinada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vilayət Quliyev, 2023-cü ildə isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi, Əməkdar rəssam, Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Rais Rəsulzadə, 2024-cü ildə Milli Məclisin sədr müavini Rafael Hüseynov olub.

    "Şirməmməd Hüseynov mükafatı" 2019-cu ildə təsis olunub.

