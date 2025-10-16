İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Nazirlik rəsmisi: Ramiz Quliyev peşəkar ifası ilə Azərbaycan musiqisini dünyada təbliğ edib

    Mədəniyyət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 11:18
    Nazirlik rəsmisi: Ramiz Quliyev peşəkar ifası ilə Azərbaycan musiqisini dünyada təbliğ edib
    İntiqam Babayev

    Ramiz Quliyev peşəkar ifası ilə Azərbaycan milli musiqisini bütün dünyada təbliğ edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Mədəniyyət Nazirliyi incəsənət və qeyri-maddi mədəni irs şöbəsinin müdiri İntiqam Babayev Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasimində deyib.

    İ.Babayev Xalq artistinin Azərbaycan musiqisinin təbliğində əvəzsiz xidmətlərinin olduğunu vurğulayıb.

    "O öz peşəkar ifası ilə Azərbaycan milli musiqisini bütün dünyada təbliğ edib. Çox yüksək pedaqoji qabiliyyətə malik sənətkar yüzlərlə tələbə yetişdirib. Əminəm ki, Ramiz Quliyevin tələbələri onun zəngin irsini daim yaşadacaqlar", - o əlavə edib.

