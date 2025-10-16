Nazirlik rəsmisi: Ramiz Quliyev peşəkar ifası ilə Azərbaycan musiqisini dünyada təbliğ edib
Mədəniyyət
- 16 oktyabr, 2025
- 11:18
Ramiz Quliyev peşəkar ifası ilə Azərbaycan milli musiqisini bütün dünyada təbliğ edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Mədəniyyət Nazirliyi incəsənət və qeyri-maddi mədəni irs şöbəsinin müdiri İntiqam Babayev Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasimində deyib.
İ.Babayev Xalq artistinin Azərbaycan musiqisinin təbliğində əvəzsiz xidmətlərinin olduğunu vurğulayıb.
"O öz peşəkar ifası ilə Azərbaycan milli musiqisini bütün dünyada təbliğ edib. Çox yüksək pedaqoji qabiliyyətə malik sənətkar yüzlərlə tələbə yetişdirib. Əminəm ki, Ramiz Quliyevin tələbələri onun zəngin irsini daim yaşadacaqlar", - o əlavə edib.
Son xəbərlər
11:29
Emin Hüseynov: "2040-cı ilə qədər Ağdamda 100 min nəfər əhalinin yaşaması planlaşdırılır"İnfrastruktur
11:29
Əməkdar artist: Ramiz Quliyevi övladı, dostu, həm də tələbəsi kimi yola salıramMədəniyyət
11:27
Foto
Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndəribDaxili siyasət
11:24
Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 10 %-dən çox artırıbEnergetika
11:22
AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıbFutbol
11:18
Nazirlik rəsmisi: Ramiz Quliyev peşəkar ifası ilə Azərbaycan musiqisini dünyada təbliğ edibMədəniyyət
11:16
Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Avropa Kubokuna qələbə ilə start vermək istəyirik"Komanda
11:12
Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 9 % artırıbEnergetika
11:11