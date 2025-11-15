Adxanbek Alimbekov: Bakı və Daşkənd arasında mədəni əlaqələr ədəbiyyat vasitəsilə inkişaf edir
Mədəniyyət
- 15 noyabr, 2025
- 15:55
Azərbaycan və Özbəkistan arasında mədəni əlaqələr ədəbi irs mübadiləsi vasitəsilə inkişaf etməkdə davam edir.
"Report"un Daşkəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Daşkənd Şərqşünaslıq Universitetinin professoru Adxanbek Alimbekov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, keçmişdə bu fəallıq indikindən xeyli zəif idi:
"Ötən əsrin 20-ci illərindən Özbəkistan ədəbiyyatı, yazıçıları, şairləri və dramaturqları Azərbaycanla fəal şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olublar. Azərbaycanda özbək müəlliflərin əsərləri nəşr edilib".
Professor vurğulayıb ki, Azərbaycanla mədəni əməkdaşlıq ardıcıl şəkildə inkişaf edir və bu, xalqlar arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verir.
