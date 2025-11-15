İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Adxanbek Alimbekov: Bakı və Daşkənd arasında mədəni əlaqələr ədəbiyyat vasitəsilə inkişaf edir

    Mədəniyyət
    • 15 noyabr, 2025
    • 15:55
    Azərbaycan və Özbəkistan arasında mədəni əlaqələr ədəbi irs mübadiləsi vasitəsilə inkişaf etməkdə davam edir.

    "Report"un Daşkəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Daşkənd Şərqşünaslıq Universitetinin professoru Adxanbek Alimbekov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, keçmişdə bu fəallıq indikindən xeyli zəif idi:

    "Ötən əsrin 20-ci illərindən Özbəkistan ədəbiyyatı, yazıçıları, şairləri və dramaturqları Azərbaycanla fəal şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olublar. Azərbaycanda özbək müəlliflərin əsərləri nəşr edilib".

    Professor vurğulayıb ki, Azərbaycanla mədəni əməkdaşlıq ardıcıl şəkildə inkişaf edir və bu, xalqlar arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verir.

    Azərbaycan Özbəkistan ədəbiyyat
    Алимбеков: Культурные связи Баку с Ташкентом продолжают развиваться через обмен литературой
    Alimbekov: Baku-Tashkent cultural ties continue to develop through literary exchange

