    Алимбеков: Культурные связи Баку с Ташкентом продолжают развиваться через обмен литературой

    Культура
    • 15 ноября, 2025
    • 15:42
    Алимбеков: Культурные связи Баку с Ташкентом продолжают развиваться через обмен литературой

    Культурные связи между Азербайджаном и Узбекистаном продолжают развиваться посредством обмена литературным наследием.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом журналистам заявил профессор Ташкентского университета востоковедения Адхамбек Алимбеков.

    По его словам, в прошлом эта активность была заметно ниже, чем сейчас: "С 20-х годов прошлого века узбекская литература, писатели, поэты, драматурги активно взаимодействовали с Азербайджаном. В Азербайджане публиковались произведения узбекских авторов - книги, драматургия, работы о государственности".

    Алимбеков подчеркнул, что культурное сотрудничество с Азербайджаном последовательно развивается, способствуя дальнейшему укреплению связей между народами.

