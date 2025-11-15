Алимбеков: Культурные связи Баку с Ташкентом продолжают развиваться через обмен литературой

Культурные связи между Азербайджаном и Узбекистаном продолжают развиваться посредством обмена литературным наследием.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом журналистам заявил профессор Ташкентского университета востоковедения Адхамбек Алимбеков.

По его словам, в прошлом эта активность была заметно ниже, чем сейчас: "С 20-х годов прошлого века узбекская литература, писатели, поэты, драматурги активно взаимодействовали с Азербайджаном. В Азербайджане публиковались произведения узбекских авторов - книги, драматургия, работы о государственности".

Алимбеков подчеркнул, что культурное сотрудничество с Азербайджаном последовательно развивается, способствуя дальнейшему укреплению связей между народами.