XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin bağlanış mərasimi keçirilib
Mədəniyyət siyasəti
- 07 oktyabr, 2025
- 17:30
XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin bağlanış mərasimi olub.
"Report"un məlumatına görə, mərasimdə mədəniyyət nazirinin müavinləri, tanınmış yazıçılar, ölkənin digər ədəbi-ictimai xadimləri, eləcə də qonaqlar iştirak ediblər.
Əvvəlcə sərginin yüksək təşkili barədə fikirlər ifadə olunub.
Daha sonra sərgi zamanı müxtəlif fəallıqlar üzrə qaliblər mükafatlandırılıb.
XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində "Ən fəal nəşriyyat" nominasiyasında qalib "Teass Press" nəşriyyatı seçilib.
"Ən çox oxunan yazıçı" nominasiyasında Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev, "Ən kreativ stend" nominasiyasında isə "Mayak" nəşriyyatı fərqlənib.
Mərasim bədii hissə ilə davam etdirilib.
