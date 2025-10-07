İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Mədəniyyət siyasəti
    • 07 oktyabr, 2025
    • 17:30
    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin bağlanış mərasimi keçirilib

    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin bağlanış mərasimi olub.

    "Report"un məlumatına görə, mərasimdə mədəniyyət nazirinin müavinləri, tanınmış yazıçılar, ölkənin digər ədəbi-ictimai xadimləri, eləcə də qonaqlar iştirak ediblər.

    Əvvəlcə sərginin yüksək təşkili barədə fikirlər ifadə olunub.

    Daha sonra sərgi zamanı müxtəlif fəallıqlar üzrə qaliblər mükafatlandırılıb.

    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində "Ən fəal nəşriyyat" nominasiyasında qalib "Teass Press" nəşriyyatı seçilib.

    "Ən çox oxunan yazıçı" nominasiyasında Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev, "Ən kreativ stend" nominasiyasında isə "Mayak" nəşriyyatı fərqlənib.

    Mərasim bədii hissə ilə davam etdirilib.

    Kitab sərgisi nominasiya qalib mərasim

